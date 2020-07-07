أرسنال يستضيف ليستر سيتي اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 في قمة مباريات الجولة 34 من البريميرليج

تنطلق اليوم منافسات الجولة رقم 34 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون هناك 3 مباريات اليوم، وسنسلط الضوء على مباراة قمة الأسبوع بين أرسنال بقيادة أرتيتا ضد ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز.

موعد مباراة أرسنال اليوم ضد ليستر سيتي والقناة الناقلة

ويحل ليستر سيتي ضيفا ثقيلا اليوم الثلاثاء 7 / 7 / 2020 على فريق أرسنال في قلب ملعبه “ملعب الإمارات” في تمام الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة، 22:15 بتوقيت مكة المُكرمة، وتشاهدون المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2HD بتعليق محمد بركات.

مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت على ملعب كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي، وفاز فيها أصحاب الأرض على الضيوف “أرسنال” بثنائية نظيفة سجلها الثنائي جيمس ماديسون وجيمي فاردي.

وبالحديث عن ترتيب الفريقين، فإن ليستر سيتي يقع في المركز الثالث، حيث يملك الفريق 58 نقطة، ويدخل المباراة قادمة من انتصار عريض في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على حساب فريق كريستال بالاس، في حين يقع أرسنال في المركز السابع ويملك 49 نقطة، وتمكن الجانرز من تحقيق الفوز في الجولة الماضية في مباراة صعبة للغاية أمام ولفرهامبتون العنيد، رفقاء أوبامينج حققوا الفوز بثنائية نظيفة بإمضاء كلا من ساكا ولاكازيت.