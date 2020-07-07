كيكي سيتين يُعلن قائمة البرسا الرسمية المُستدعاة لديربي كتالونيا غدا الأربعاء 8 يوليو 2020

يترقب عشاق ومحبو برشلونة مباراة الفريق القادمة ضد إسبانيول غدا الأربعاء 8 يوليو في ديربي كتالوني، وتأتي المباراة بعد فوز برشلونة في الجولة الماضية برباعية مقابل هدف على حساب فياريال، سواريز وفاتي وجريزمان سجلوا للبرسا، وهدف بالخطأ من مدافع فياريال في مرماه، وقد أعلن المدرب كيكي سيتين عن القائمة الرسمية المُستدعاة من جانب برشلونة لتخوض مباراة الغد ضد إسبانيول.

قائمة برشلونة الرسمية المُستدعاء لمباراة إسبانيول غدا

وجاءت القائمة كالتالي: تير شتيجن – نيتو – جيرارد بيكيه – نيلسون سميدو – لونجليه – جوردي ألبا – بوسكيتس – راكيتيتش – أرتور ميلو – ليونيل ميسي – إنسو فاتي – أنطوان جريزمان – لويس سواريز – برايثوايت – سيرجي روبيرتو – أراخو – مونشو – مورير – كوينكا – أرتورو فيدال – ريكي بويج – إناكي بينا – كولادو.

وشهدت القائمة غياب لاعب وسط الميدان الهولندي فرانكي دي يونج بداعي الإصابة، وعثمان ديمبلي المُستبعد من بطولة الدوري بسبب استمرار اصابته، ولكن الفريق كامل العدد تقريبا وجاهز بقوة للمباراة التي يحتاج للإنتصار بها ليُقلص الفارق إلى نقطة وحيدة، ويضغط على ريال مدريد والذي سيلع مساء يوم الجمعة القادم مباراة على ميدانه ضد ديبورتيفو ألافيس.