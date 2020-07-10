ليفربول يستضيف بيرنلي غدا السبت 11 يوليو 2020 لحساب الجولة 35 من الدوري الإنجليزي

يترقب جميع محبي وعشاق النادي العريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم باكتساح وبجدارة واستحقاق، حيث سيلعب البطل غدا ضد بيرنلي ضمن فعاليات اليوم الأول من الجولة 35 في البريميرليج.

موعد مباراة “ليفربول البطل vs بيرنلي” والقنوات الناقلة

وعلى ملعب أنفيلد العريق ستُقام مباراة الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي بين البطل ليفربول بقيادة يورجن كلوب وضيفه بيرنلي بقيادة شون دايش، المباراة ستكون غدا السبت 11 / 7 / 2020 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، وتشاهدون أحداث المباراة حصريا ومباشرة عبر قناة بي ان سبورت 2HD بتعليق حفيظ دراجي.

مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بانتصار ليفربول بثلاثية نظيفه على حساب بيرنلي في المباراة التي كانت يوم 31 أغسطس 2019، كريس وود لاعب بيرنلي سجل بالخطأ في مرماه، وسجل كلا من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وبالحديث عن ترتيب الفريقين فإن ليفربول يحتل المركز الأول كالعادة برصيد 92 نقطة، وفي الجولة الماضية حقق انتصارا كبيرا على برايتون بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل محمد صلاح هدفين وسجل جوردان هيندرسون هدف، أما بيرنلي فهو في المركز العاشر برصيد 49 نقطة ويُقدم موسم جيد حتى الآن.