برشلونة يحل ضيفا على ريال بلد الوليد غدا في الأسبوع 36 من الليجا .. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

تتأهب كتيبة برشلونة بقيادة الأرجنتيني ميسي لمباراة الجولة 36 في الليجا الإسبانية غدا السبت 11 يوليو 2020 أمام فريق ريال بلد الوليد خارج الديار، وستكون مباراة في غاية الأهم في حال تعثر ريال مدريد مساء اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس.

موعد مباراة “برشلونة ضد ريال بلد الوليد” والقنوات الناقلة

ويستضيف فريق ريال بلد الوليد ضيفه برشلونة على ملعب خوسيه زورييلا غدا السبت 11 / 7 / 2020 في إطار منافسات الأسبوع 36 من الدوري الإسباني، المباراة ستُعرض على قناة beIN Sports 3HD بشكل حصري ومباشر بتعليق علي محمد علي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت حفلة كتالونية على ريال بلد الوليد، البرسا اكتسح ضيفه بخماسية مقابل هدف وحيد، ليونيل ميسي سجل هدفين، سواريز هدف، فيدال هدف، والمدافع لونجليه هدف، بينما هدف بلد الوليد كان عن طريق اللاعب كيكو أوليفاس.

برشلونة يأتي ثانيا في ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، وفي الجولة الماضية حقق فوزا هاما للغاية بصعوبة بالغة على حساب إسبانيول بهدف نظيف عن طريق المهاجم لويس سواريز، أما ريال بلد الوليد فهو في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.