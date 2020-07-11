قمة الأسبوع 35 في الدوري الإنجليزي .. ديربي لندن بين توتنهام وأرسنال .. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

انطلقت بالفعل منافسات الجولة 35 في الدوري الإنجليزي اليوم السبت 11 يوليو 2020، وبالحديث عن أبرز المباريات فقد تعادل البطل ليفربول إيجابيا أمام بيرنلي بهدف لكل منهما، وتشيلسي يلعب الآن أمام شيفيلد يونايتد ومُتأخر بنتيجة هدفين دون رد، وفي مساء وختام مباريات اليوم سيلعب مانشستر سيتي ضد برايتون، وغدا موعدنا مع قمة مباريات الجولة في ديربي لندن بين توتنهام وأرسنال.

موعد ديربي لندن “توتنهام VS أرسنال” والقنوات الناقلة

ويحل أرسنال بقيادة أرتيتا ضيفا ثقيلا على توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو غدا الأحد 12 يوليو 2020 في قمة مباريات الأسبوع 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة ستكون في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسادسة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُنقل مباراة الديربي اللندني حصريا ومباشرة عبر قناة bein sports 2HD بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

أرسنال يدخل المباراة في المركز الثامن حاليا برصيد 50 نقطة، وتوتنهام في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، وفي الدور الأول حينما التقى الفريقان على ملعب الإمارات تعادل الفريقان يوم 1 سبتمبر 2019 إيجابيا بنتيجة هدفين لكل فريق، إريكسن وهاري كين سجلا لتوتنهام أولا، ثم عادي ألكسندر لاكازيت وأوبامينج ومنحا التعادل لصالح أرسنال بعدما كان مُتأخرا في المباراة بهدفين دون رد.