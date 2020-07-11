برشلونة ينتصر بشق الأنفس على ريال بلد الوليد بهدف نظيف لفيدال وتألق شتيجن في حماية عرين البرسا

انتصر برشلونة بصعوبة بالغة على ريال بلد الوليد بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت 11 يوليو 2020 لحساب منافسات الجولة 35 في الليجا الإسبانية، والتي حل فيها برشلونة ضيفا على بلد الوليد.

نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال بلد الوليد

ودخل برشلونة بقوة في المباراة وخاصة في الشوط الأول، ونجح في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة عن طريق أرتورو فيدال في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد أن تسلم تمريرة رائعة من ليونيل ميسي وسددها بقوة لتسكن الشباك ويحصد البرسا بفضلها 3 نقاط هامة في الصراع على الليجا، ولكن في الشوط الثاني كان بلد الوليد هو الأفضل وحاول مرارا وتكرارا وكان قريبا للغاية من التسجيل في أكثر من فرصة لولا براعة وتألق الألماني تيرشتيجن في حراسة عرين البرسا ومنع كافة الكرات من هز شباك برشلونة، لتنتهي المباراة بانتصار شاق لرفقاء ميسي على حساب بلد الوليد بهدف نظيف.

وارتفع رصيد برشلونة بعد انتصار اليوم للنقطة 79 في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد صاحب ال 80 نقطة، ولكنه ينقصه مباراة سيلعبها يوم الإثنين ضد غرناطة، في حين يظل ريال بلد الوليد في المركز الرابع عشر بعد الخسارة ويتجمد رصيده عن النقطة 39.