مانشستر يونايتد يتسقبل ساوثهامبتون في ختام مباريات الجولة 35 في البريميرليج .. إلكيم موعد المباراة والقنوات الناقلة

انطلقت منافسات الجولة 35 من البريميرليج بالفعل وبالأمس كان هناك 5 مباريات أبرزها خسارة تشيلسي على يد شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، وتعادل مفاجئ للبطل ليفربول أمام بيرنلي بهدف لكل فريق، وفوز المان سيتي باكتساح بخماسية نظيفة على حساب برايتون، واليوم الأحد 12 يوليو ستُقام بعض المباريات أبرزها قمة الجولة بين أرسنال وتشيلسي، وغدا موعدنا مع نهاية وختام مباريات الجولة بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون.

موعد مباراة “مانشستر يونايتد vs ساوثهامبتون” والقنوات الناقلة

ويستعد ملعب أولد ترافورد لاستضافة مباراة الختام في الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون غدا الإثنين بتاريخ 13 / 7 / 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المُكرمة، وتُشاهدون المباراة حصريا ومباشرة عبر قناة بي ان سبورت 2HD بتعليق محمد بركات.

مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير يدخل المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 58 نقطة، في حين يتواجه فريق ساوثهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة، وبالحديث عن آخر مواجهة جمعت الفريقين فقد كانت في الدور الأول وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، دانييل جيمس سجل لصالح اليونايتد، ويانيك فيسترجارد سجل لصالح ساوثهامبتون.