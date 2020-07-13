تشيلسي يستضيف نوريتش الهابط رسميا في افتتاح الجولة 36 .. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُختتم اليوم مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإنجليزي بلقاء مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، وغدا الثلاثاء 14 يوليو تنطلق مباريات الأسبوع 36 بلقاء وحيد يجمع بين تشيلسي ونوريتش سيتي، ولكن تشيلسي خسر في الجولة 35 أمام شيفيلد يونايتد بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة، وهو ما يجعله مُهدد بفقدان المركز الثالث في حال فوز مانشستر يونايتد اليوم، وعليه الفوز فيما تبقى من مباريات إن كان يُريد الحفاظ على المركز الرابع إن فاز اليونايتد اليوم على ساوثهامبتون.

موعد مباراة “تشيلسي VS نوريتش سيتي” والقنوات الناقلة

وعلى ملعب ستامفورد بريدج في لندن يستضيف تشيلسي نوريتش سيتي غدا الثلاثاء 14 يوليو 2020 لحساب مواجهات الأسبوع 36 من البريميرليج، المباراة منقولة عبر قناتي “beIN Sports 1HD – 2HD” بشكل حصري ومباشر بتعليق حفيظ دراجي في تمام الساعة 9:15 مساءا بتوقيت مصر، 10:15 مساءا بتوقيت السعودية.

تشيلسي يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 60 نقطة، أما نوريتش سيتي هبط رسميا فهو في المركز الأخير “العشرين” برصيد 21 نقطة فقط، وفي الدور الأول فاز تشيلسي بثلاثية على نوريتش سيتي،سجل لتشيلسي أبراهام هدفين وماسون ماونت هدف، وجاء هدفي نوريتش عن طريق تود كانتويل وتيمو بوكي.