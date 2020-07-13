التشكيلة المُتوقعة لمباراة ريال مدريد اليوم ضد غرناطة .. 4-3-3 هي خطة زيدان للقبض على الليجا

لا يُمكن لأحد على الإطلاق أن يتوقع ما يوجد برأس الفرنسي زين الدين زيدان، لا تتوقع أبدا الخطة التي يلعب بها، أو الاعبين الذين سيشاركون في المباراة، وسيلعب ريال مدريد اليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ضد غرناطة في ختام مباريات الجولة 36 من الليجا في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة، 11 مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة المباراة بشكل حصري ومباشر عبر قنوات “beIN Sports 1HD-3HD” بتعليق صوتي للجزائري حفيظ دراجي.

تشيكل الريال المُتوقع ضد غرناطة اليوم

وتوقعت العديد من الصحف في إسبانيا التشكيلة التي ستخوض مباراة اليوم ضد غرناطة، والتي ستكون هامة ومصيرية في مشوار الليجا، الفوز يعني اقتراب ريال مدريد كثيرا من اللقب، وأي نتيجة غير ذلك ستعطي الأمل للبرسا وتزحزح أقدام لاعبي الملكي، وإليكم التشكيلة المُتوقعة لمباراة ريال مدريد اليوم ضد غرناطة:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى كالعادة.

في الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال.

في وسط الميدان: كروس – مودريتش – كاسميرو.

في الهجوم: أسينسيو – بنزيما – فينيسيوس جونيور.

وتوقعت صحيفة الماركا أيضا تشكيلة ريال مدريد كما يلي: