ريال مدريد يستقبل فياريال في مباراة القبض على اللقب .. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

نقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فياريال وماهي القنوات الناقلة لتلك المباراة ضمن منافسات الجولة رقم 37 من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة “ريال مدريد VS فياريال” والقنوات الناقلة

ويحل فريق فياريال ضيفا على الميرنجي ريال مدريد غدا الخميس 16 يوليو 2020 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في أهم جولة في الدوري الإسباني هذا الموسم، الجولة 37 والتي سيتحدد فيها بنسبة كبيرة من هو بطل الليجا، ريال مدريد إن انتصر على فياريال فسيحقق اللقب رسميا، وإن تعثر برشلونة بالتعادل أو الخسارة أمام أوساسونا في نفس الجولة فسيتوج الريال باللقب أيضا، وستُنقل مباراة ريال مدريد ضد فياريال عبر قناة beIN Sports 1HD بتعليق حفيظ دراجي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

الملكي ريال مدريد بقيادة زيدان يحتل صدارة ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة في المركز الأول، وحقق انتصارا هاما في الجولة الماضية أمام غرناطة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما جعلها قريبا من اللقب فهو يحتاج لنقطتين فقط ويُتوج بالليجا دون النظر لنتائج مباريات برشلونة، أما فياريال فهو في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، ولن يكون خصما سهلا أمام الملكي، بل سيحاول أن يخطف الأضواء ويُعطل ريال مدريد عن حسم اللقب في هذه الجولة.