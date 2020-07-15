موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة غدا الخميس 16 يوليو 2020

نقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا وما هي القنوات الناقلة لمباراة الأسبوع 37 حيث الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإسباني والتي ستكون هي الحاسمة للقب الليجا بشكل كبير.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

ويستعد ملعب كامب نو لاستضافة مباراة برشلونة غدا الخميس 16 / 7 / 2020 ضد أوساسونا ضمن فعاليات الجولة رقم 37 من مسابقة الدوري الإسباني، صافرة بداية المباراة ستكون هي نفس صافرة بداية جميع مباريات الجولة، مباريات الجولة 37 ستُلعب جميعها في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكنكم مشاهدة أحداث مباراة برشلونة ضد أوساسونا عبر قناة bein sports 3HD بتعليق عصام الشوالي.

برشلونة بقيادة كيكي سيتين يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، لا بديل للإنتصار ولكن لكي يكون للإنتصار أهمية فلا بد من خسارة ريال مدريد أمام فياريال أو تعادله على الأقل، وهو ما سيؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة، أما أوساسونا فهو في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة، وهو مُرتاح وضامن بشكل رسمي البقاء في الليجا وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.