يورجن كلوب أبلغ إدارة ليفربول بموقفه من التعاقد مع تياجو ألكانتارا ولكن هناك أزمة

ارتبط اسم اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا متوسط ميدان فريق بايرن ميونخ الحالي بإمكانية رحيلة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول وتحت قيادة الألماني يورجن كلوب، حيث أن بايرن ميونخ يريد الاستفادة من رحيله لاعبه ألكانتارا بصفقة لا تقل عن مبلغ 40 مليون يورو.

أزمة الإدارة تُبخر صفقة التعاقد مع ألكانتارا

وكان المدرب يورجن كلوب قد أبلغ إدارة ليفربول برغبته في التعاقد مع تايجو ألكانتارا حسب ما قالته الصحيفة الألمانية “سبورت بيلد”، ولكن يبدو أن هناك أزمة ومشكلة تقف حائلا أمام إتمام الصفقة، إدارة الريدز ليفربول ترى أن مبلغ 40 مليون يورو كثيرا في ظل الأوضاع الحالية على المستوى المادي لجميع الأندية في العالم، بسبب ما حدث بسبب فيروس كورونا.

وكانت إدارة ليفربول قد خسرت التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، بسبب الأزمة المالية أيضا، ليتعاقد تشيلسي مع فيرنر ويخطف موهبة قادمة بقوة ستشكل إضافة كبير للبلوز بكل تأكيد، في حين لو استمر الريدز في رفض التعاقد بمبالغ عاليا فربما لن يتعاقد مع أي لاعب، وسيدخل الموسم القادم بنفس قائمة اللاعبين.