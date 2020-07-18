قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ألافيس غدا .. غيابات بالجملة مجهولة السبب وقائمة غريبة جدا!

يلتقى فريق برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس غدا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، والتي تأتي بعد خسارة الليجا رسميا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، وأعلن المدرب كيكي سيتين عن قائمة الفريق التي ستسافر لخوض مباراة ألافيس، وكانت قائمة عجيبة وغريبة للغاية، 16 لاعب فقط منهم 3 حراس مرمى!

قائمة برشلونة الرسمية لمباراة ألافيس غدا

وشهدت القائمة غيابات بالجملة بدون سبب، أبرزها غياب بيكيه – جريزمان – أومتيتي – راكيتيتش – أرتور – جونيور فيربو، وشهدت القائمة تواجد 16 لاعب فقط، وإليكم قائمة البرسا الرسمية لمباراة ديبورتيفو ألافيس غدا:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو – أراناو.

خط الدفاع: سميدو – جوردي ألبا – رونالد آراخو – لونجليه.

وسط الميدان: سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – ريكي بوتش – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي – إنسو فاتي – مارتن برايثوايت.

وسيلعب البرسا مباراته ضد ألافيس غدا الأحد 19 يوليو 2020 لحساب فعاليات الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، المباراة ستكون في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، السادسة عصرا بتوقيت السعودية.