أرسنال بروح قتالية عالية يُقصي السيتي حامل لقب كأس الإتحاد ويصعد بقيادة أرتيتا للمباراة النهائية

تمكن فريق أرسنال بقيادة المدرب أرتيتا من تحقيق انتصار كبير للغاية على حساب مانشستر سيتي حامل لقب كأس الإتحاد الإنجليزي في النسخة الماضية، مباراة الفريقين التي كانت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الإتحاد انتهت بانتصار الجانرز بقيادة أرتيتا بهدفين دون رد على حساب السيتي.

نتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في كأس الإتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي امتلك الكرة طوال المباراة، وكان هو المُسيطر والأكثر محاولات، ولكن أرتيتا عرف جيدا كيف يهزم مُعلمه جوارديولا، أرسنال ظل مدافعا بقوة عن مرماه مُعتمدا على الهجمات المُرتدة القاتلة في دفاع السيتي الهش، ونجح بالفل من خطف هدفين عن طريق الجابوني الرائع بيير إيميريك أوبامينج، في الدقيقة 19 ثم في الدقيق 71، وقتل المباراة ليصعد أرسنال بجدارة للمباراة النهائية مُنتظرا الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد 19 يوليو.

ويُغلق أرتيتا سريعا صفحة الكأس ويُفكر في الدوري والمباراة القادمة ضد أستون فيلا خارج الديار يوم الثلاثاء القادم، والبحث عن التأهل للدوري الأوروبي، في حين سيلعب السيتي مباراته القادمة يوم الثلاثاء أيضا ضد واتفورد.