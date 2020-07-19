توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم والقنوات الناقلة في الجولة 38 والأخيرة من الليجا

انتهت الأمور في إسبانيا، ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان هم أبطال الدوري الإسباني، التتويج تحقق رسميا في الجولة الماضية، ريال مدريد لم يحتاج هدية من البرسا، الملكي انتصر على فياريال وفاز باللقب بنفسه، وبالرغم من ذلك خسر برشلونة أمام أوساسونا، الميرنجي استحق اللقب بكل المقاييس، ويتبقى جولة وحيدة على انتهاء البطولة، ريال مدريد سيلعب اليوم ضد ليجانيس، وسنعرض لكم فيما يلي توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في ملعبه بوتاركي اليوم الأحد 19 يوليو 2020 لحساب مواجهات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني، المباراة ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المُكرمة.

وفي الدور الأول حينما التقى الفريقان اكتسح الميرنجي ضيفه ليجانيس بخماسية نظيفة حملت توقيع الخماسي “بنزيما – راموس – مودريتش – يوفيتش – رودريجو”.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس؟

وقامت شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية بتخصيص القناة الخامسة “bein sports 5HD” لنقل مباراة البطل ريال مدريد ضد ليجانيس بتعليق صوتي للمعلق التونسي الرائع عصام الشوالي.