باريس سان جيرمان يرصد ضربة قوية لريال مدريد بخطف نجم الفريق

الجميع يعلم برغبة النادي الملكي ريال مدريد في ضمن الفرنسي كليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، حيث سينتهي عقد اللاعب في 2022، ويسعى الميرنجي بقوة للتوقيع مع اللاعب في الصيف القادم قبل عام وحيد من نهاية عقده، حيث أن مبابي رفض التجديد أكثر من مرة لصالح باريس، ويحلُم باللعب في ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان.

باريس سان جيرمان يرصد ضرب موجعة لريال مدريد

ويسعى النادي الفرنسي بقوة لخطف نجم ريال مدريد “فينيسيوس جونيور” موهبة رائعة ولاعب أمامه مستقبل باهر، وتُغري إدارة النادي الباريسي فينيسيوس بوجود زميله البرازيلي نيمار في الفريق ليلعبا معا، وتسعى إدارة باريس للتعاقد مع اللاعب بقوة فهو يمثل المستقبل ولتعويض رحيل كافاني ورحيل دي ماريا المُحتمل في نهاية الموسم.

برنامج الشيرنجيتو الإسباني وضح بأن “ليوناردو” المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يحلم بالتوقيع مع فينيسيوس جونيور بأي طريقة، فهو يرى في اللاعب أفضل موهبة صاعده وأنه سيكون نجم الكورة العالمية في قادم السنوات، وربما قد تحدث الصفة ويتبادل الفريقان مبابي وفينيسيوس.