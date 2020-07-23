نشرت الصحيفة الإسبانية “موندو ديبورتيفو” تقريرا تتحدث فيه عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في مباريات البرسا خلال دوري الأبطال، والتي ستنطلق في مطلع شهر أغسطس القادم حيث مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور ال 16.

وكان ديمبلي قد تعرض لإصابة قوة في شهر فبراير الماضي وخضع لعملية جراحية وهو ما دفع البرسا للتعاقد مع لاعب لتعويض غياب ديمبلي بعد موافقة الإتحاد الإسباني، وتعاقد البرسا حينها مع مارتن برايثويت قادما من ليجانيس.

كيكي سيتيين يضغط على ديمبلي ليكون جاهزا قبل مباراة نابولي

وفي تقرير صحيفة موندو قالت أن كيكي سيتيين المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني يضغط على الفرنسي ديمبلي ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، والتي ستُلعب يوم 8 أغسطس على ملعب كامب نو.

وحسب التقارير الطبية فإنه من المفترض أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة يوم 12 أغسطس، ولكن سيتيين يريد تجهيز جميع الخيارات والأسلحة قبل موقعة نابولي الهامة في دوري الأبطال، والتي يلعبها البرسا بكل قوة وحسم فهو يريد تحقيق اللقب بأي طريقة لإسعاد جماهير كتالونيا وتعويض الموسم السيء.