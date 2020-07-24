الإتحاد الإنجليزي يُعلن عن الموعد الرسمي لبداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

نحن الآن على أعتاب نهاية الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، حيث ستُقام الجولة الأخيرة يوم الأحد 26 يوليو ومعها ينتهي البريميرليج وبطله ليفربول، ويبقى الحديث عن موعد بداية الموسم الجديد، وهو ما تحدث عنه الإتحاد الإنجليزي ظهر اليوم الجمعة 24 يوليو 2020.

الموعد الرمسي لبداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم عن الموعد الرسمي والنهائي للموسم الجديد في البريميرليج، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى يوم السبت بتاريخ 12 من شهر سبتمبر المُقبل، وهو ما يجعل بداية البريميرليج تتأخر عن الموعد المعروف لها، بسبب فترة التوقف الكبيرة وسط الموسم بسبب فيروس كورونا.

وعن موعد إنتهاء الدوري الإنجليزي فمن المقرر أن تنتهي آخر جولة في شهر مايو وتحديدا في يوم 23 من الشهر، وقبل بداية الدوري سيتم عرض جدول المباريات، وسيكون الصيف مفتوحا أمام جميع الأندية لعقد الصفقات كما فعل تشيلسي وأجرى صفقتين في غاية الأهمية بقدوم المغربي حكيم زياش والألماني تيمو فيرنر، وسيكون الموسم القادم أكثر إثارة بكل تأكيد مع ظهور تشيلسي واليونايتد في المنافسة بشكل أكبر.