تشيلسي يُجهز عرضا كبيرا للتعاقد مع ظهير أيسر لعب لبرشلونة سابقا

قالت الصحيفة الإسبانية الشهير “AS” بأن نادي تشيلسي الإنجليزي مُهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر مارك كوكوريلا لاعب خيتافي الحالي، في خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالي.

تشيلسي مُهتم بلاعب برشلونة السابق

ويعتبر الظهير الأيسر مارك كوكوريلا من خريجي أكاديمية نادي برشلونة، وخرج للإعارة في آخر موسمين، وقدم مستوى رائع مع خيتافي وهو ما جعل النادي يُفعل بند أحقية الشراء والتعاقد مع اللاعب حتى صيف عام 2024 بملغ 10 ملايين يورو.

وقال تقرير صحيفة آس أن تشيلسي مُهتم للغاية باللاعب كوكوريلا لتعزيز مركز الظهير الأيسر في ظل صعوبة التعاقد مع بن تشيلويل من ليستر سيتي لارتفاع السعر المطلوب من جانب إدارة ليستر، ليتجه البلوز لحل جيد وهو التعاقد مع لاعب شاب يملك إمكانيات عالية، وبالفعل قدم البلوز عرضا أوليا لخيتافي من أجل التعاقد مع مارك كوكوريلا بمبلغ 30 مليون يورو.

ويسير فرانك لامبارد بشكل جيد مع الفريق ويُريد تكوين مشروع قادر على المنافسة في الموسم المُقبل، حيث سيلعب البلوز في دوري الأبطال، واللاعب كوكوريلا سيكون إضافة جيدة، فقد لعب مع خيتافي خلال الموسم الحالي 45 مباراة سجل هدفا وحيدا وصنع 6 أهداف.