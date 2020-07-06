تعرف على كيفية تفعيل ميزة المصادقة الثنائية على إنستجرام لتأمين حسابك

هناك ميزة لا يعلم الكثيرون عنها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام التي تعمل على تأمين حسابك الشخصي بحيث يتم مطالبتك بإدخال كلمة سر خاصة عند محاولتك لفتح حسابك الخاص عبر جهاز آخر وهي ميزة المصادقة الثنائية التي يتم بعد تفعيلها مطالبتك بادخال كلمة سر خاصة او تاكيد محاولة تسجيل الدخول وذلك لمنع اختراق حسابك او الوصول اليه .

كيفية تفعيل خاصية المصادقة الثنائية على إنستجرام

يمكنك تفعيل خدمة المصادقة الثنائية على هاتف الآيفون الخاص بك عن طريق القيام بعدة خطوات :-

النقر على الثلاث نقاط اعلي الشاشة.

الذهاب الي الاعدادات.

اختيار امان.

اختار بدء المصادقة الثنائية

اختار الطريقة التي تفضلها للمصادقة سواء ارسال رسالة نصية أو عبر تطبيق مصادقة.

في حالة استخدام ميزة المصادقة عبر الرسائل النصية سوف يتيح لك البرنامج إدخال رمز مكون من ستة أرقام يتم ارسالهم لهاتفك الخاص قم بادخالهم واتبع التوجيهات .

في حالة اختيارك تطبيق المصادقة عبر التطبيق فعليك القيام بعدة خطوات وهي :-

تنزيل تطبيق Google Authenticator .

بعد اختيار تطبيق المصادقة سوف يتم تغيير الرمز كل 30 ثانية بمساعدة التطبيق.