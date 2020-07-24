هل انت مستعد للحفاظ علي خصوصيتك مقابل دفع اشتراك شهري لمحرك البحث؟

يعد محرك بحث جوجل الأشهر حول العالم لتواجد، العديد من المميزات به اهمها انه محرك بحث، مجاني ولكن في المقابل فشركة جوجل من أكثر الشركات ربحاً ويعود ذلك للميزات التي تقدمها للمعلمين ووجود العديد من الاعلانات عليها في مقابل سامح جوجل لك باستخدام محرك البحث الخاص بها مجاناً فاتها تستخدم بياناتك الشخصية بشكل قانوني لترشيح الإعلانات المناسبة لك مما جعلها من اكبر الشركات التي تحصل على إعلانات.

ولكن فالاونة الاخيرة تواجد العديد من المخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات المستخدم ولذلك نقدم لك بديل لمحرك بحث جوجل ولكن سوف تدفع الأموال مقابل الحصول عليه فهل انت مستعد؟ .

محرك بحث Neeva

لم يطلق محرك بحث Neeva بعد ولكن على حسب ما تم اعلانه فهو محرك بحث سيكون خالباً من الاعلانات وكل ما عليك القيام به هو دفع اشتراك شهري لاستخدامه لم تحدد الى الان قيمة هذا الاشتراك ولكن بشكل مبدئي قد تتراوح ما بين 5:7 دولارات شهرياً .

يتميز هذا المحرك بجميع مميزات محرك بحث جوجل بالإضافة الى الحفاظ، على بياناتك وعدم المساس بخصوصيتك حيث تحافظ الشركة على المعلومات الأساسية مثل موقعك الجغرافي وعنوان IP الخاص بك ولكن ايضاً من الممكن مشاركة بياناتك مع الشركات التابعة لها ولكن سوف يتم الحفاظ عليها طالما انت مشترك بالخدمة.