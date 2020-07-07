إنستجرام يضيف ميزة جديدة قريباً تعرف عليها

تتميز مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات بترشيح اصدقاء اليك لكي تتمكن من مصادقتهم ولكن كان لمنصة انستجرام رأي آخر حيث تسعى الشركة إلى تفعيل ميزة جديدة وهي ترشيح الحسابات التي يجب عليك حظرها وتأتي تلك الترشيحات مع البيانات التي يجمعها التطبيق عنك ومعرفة المحتويات التي لا ترغب في رؤيتها.

انستجرام تدرس تفعيل ميزة اقتراح الحسابات لحظرها

الشركة المالكة لتطبيق انستجرام هي نفس الشركة المالكة لتطبيق فيسبوك وانستجرام ومع طرح فكرة دمج رسائل الفيسبوك وانستجرام والواتس اب معاً قريباً من المنتظر أن يتم تفعيل ميزة جديدة علي انستجرام وهي ترشيح أشخاص ترغب في حذفها وسوف يتم ذلك الترشيح للأشخاص الذي قمت بالفعل بحظرهم علي الفيسبوك او الواتساب ولن يكن الترشيح عشوائياً .

لم يعلن حتى الآن موعداً نهائياً تفعيل تلك الميزة عبر تطبيق انستجرام ولكن من المنتظر عرضها بمجرد قيام الشركة بدمج المحادثات السريعة في كلا ً من التطبيقات الثلاث ماسنجر الواتس اب وانستجرام .

توفر تلك الميزة الكثير علي مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حيث اصبح الان بامكانك حظر اي شخص من جميع التطبيقات بمجرد نظرة في تطبيق مختلف.