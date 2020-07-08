هواوي تهدد بالأنسحاب من بريطانيا!

قامت شركة هواوي بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى بريطانيا مهددة بالانسحاب الكامل من المملكة المتحدة في حالة استمرار تلك السياسة المتبعة الآن قائلة إن بريطانيا تخاطر بعلاقة طويلة مع دولة الصين وأن ما يتم ادعاءه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما هو الا اسلوب للقضاء على المنافسة وهيمنة السوق الصيني الان على العالم مشبه ما يحدث معها بما حدث مع روسيا في خمسينات القرن الماضي عندما تفوقت روسيا المجال الفضائي.

هواوي تهدد بالانسحاب من بريطانيا

قامت بريطانيا في وقت سابق بالموافقة على بناء شبكات الجيل الخامس من قبل هواوي ولكن بشكل محدود ولكن عقوبات الولايات المتحدة على للشركة زرع الكثير من الشك في السلطات البريطانية تجاه الشركة الصينية مما دفع المدير التنفيذي لشركة هواوي ببريطانيا إلى التصريح قائلا ” إن هواوي أصبحت كلعبة كرة قدم سياسية في نزاع تجاري متصاعد بين القوتين العظميين وبريطانيا قد تتعرض لضرر في هذه العملية” واضاف قائلاً “لا توجد دبلوماسية هنا، وترتبط المملكة المتحدة بعلاقة طويلة الأمد مع الصين، وآمل ألا تكون بريطانيا قد تخلت عن هذه العلاقة ببساطة”.

واختتم براون الرئيس التنفيذي لهواوي تصريحاته قائلاً ” أدى شركة هواوي العديد من الأنشطة التجارية، من الهواتف الذكية حتى شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس، وفي حال توقف النشاط التجاري وتم منعها من القيام بأنشطة تجارية، فإنني أتوقع من الشركة اتخاذ قرار بالانسحاب ” .