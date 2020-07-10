الفيسبوك يتسبب في تعطيل تطبيقات iOS

تقدم اكثر خمس عشر ألف مستخدم لنظام التشغيل iOS من توقف عمل العديد من التطبيقات مثل Tinder ،Spotify، Venmo، Viber, Twitter بالاضافة الي آب ستور وغيرها من التطبيقات بشكل مفاجئ وتم الكشف أن سبب تعطل تلك البرامج هو الفيسبوك الذي تسبب في أعطال للعديد من التطبيقات وقد تم الكشف عن تأثر العديد من تطبيقات نظام التشغيل IOS لأجهزة الايفون والايباد حيث اشتكى العديد من الناس من صعوبة الوصول إلى التطبيقات.

تعطيل تطبيقات نظام تشغيل iOS بسبب الفيسبوك

تبين من البحث حول السبب الذي جعل التطبيقات تتعطل على نظام التشغيل iOS تبين أن السبب يعود حزمة SDK من فيسبوك وتبين أن معظم الأخطاء الصادرة من تلك الحزمة التي تسبب في تعطيل العديد من البرامج المختلفة والتطبيقات .

وصرح المسؤلين حول تلك الحادثة عبر منصة تويتر قائلين “نحن على دراية بالتوقف ونحقق في زيادة الأخطاء في (iOS SDK) التي تتسبب في تعطيل بعض التطبيقات”.

يذكر أن فيسبوك كان قد تسبب بتعطيل برامج والتطبيقات الخاصة بنظام تشغيل iOS من قبل وتلك ليست المرة الأولى ولا يعرف المسؤولين متي سوف يتم تصليح العطل ولكنهم أكدوا على أنهم يعملون الآن على تصليحه.