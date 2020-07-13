تسريب تفاصيل عن حجم بطارية آيفون 12 الجديد

تشتهر شركة آبل باستخدامها ببطاريات كبيرة الحجم الشئ الذي على ما يبدو سوف يستمر في الهاتف الجديد المنتظر الاعلان عنه في الخريف القادم آيفون 12 وان كان من المتوقع أن يكون حجم البطارية أصغر حجماً من بطاريات آيفون 11 وانتشرت تلك الأخبار بعد نشر ثلاث شهادات أمان بثلاث بطاريات منتظرة من ابل التي توقع الكثيرون أنها ربما تكون مخصصة لهاتف آيفون 12 المنتظر.

بطارية آيفون الجديد

ظهر شهادات أمان بثلاث بطاريات من ابل جديدة تحمل الأرقام التالية (A2471 التي تسع الى 2222 ميلي أمبير في الساعة و A2431 التي تسع إلى 2775 ميلي، أمبير في الساعة و A2466 التي تسع الى 3.687 ميلي أمبير في الساعة ) مما يجعل البطارية الاولى تتناسب مع حجم آيفون 12 والبطارية الثانية تتناسب مع حجم ايفون برو او ماكس 12

أما الثالثة فمن المنتظر أن تتناسب مع حجم الحجم الاكبر ايفون برو ماكس 12 .

أثارت تلك الانباء القلق في نفوس المهتمين خوفاً من تاثر عمر البطارية ولكن حجم البطارية ليس هو فقط المؤشر على عمر البطارية حيث هناك عدة عوامل أخري كما أن تلك الأنباء ليست أكيدة حتى الآن