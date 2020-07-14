أقتراب حظر هواوي داخل بريطانيا

خرجت أنباء اليوم من المملكة المتحدة عن اعتزام رئيس الوزراء البريطاني بحظر شركة هواوي من البلاد بعد شراكة دامت ما يقرب من عشرين عاماً وجاء ذلك القرار بعد قرار بريطانيا بتحجيم استخدام الجيل الخامس بالنسبة للشركة في يناير الماضي بعد قيام الولايات المتحدة بحظر شركة هواوي وإدراجها في قائمة الخطرة على الأمن القومي و اتهامها بالتجسس وسرقة بيانات المستخدمين.

حظر هواوي في المملكة المتحدة

يأتي قرار حظر شركة هواوي في بريطانيا بعد شكوك الحكومة البريطانية حول السياسات المتبعة في الصين وبعد تأكيد أن الشركة تابعة للحكومة الشيوعية لأنها تمثل خطراً جسيماً على الأمن القومي وأصبح هناك شكوك في المصداقية الصينية بعد اللغط الذي حدث بعد انتشار، فيروس كورونا وقيام الصين بحجر الحقيقة ولم تخبرها للعالم.

سوف تتأثر العديد من الشركات من قرار الحظر المتوقع حدوثه في القريب العاجل وتنتظر الشركات معرفة مدى الخطوات التي سوف تتخذها بريطانيا ضد الشركة الصينية وما مدى سرعة تنفيذ ذلك الحظر حيث من المتوقع أن يتم الإخلاء خلال خمس سنوات واذا ارادت الحكومة الإخلاء بطريقة مثالية فقد تأخذ سبع سنوات لازالة معدات هواوي من المملكة ولكن في حالة شمل الحظر الخطوط الثابتة مع شبكات الهاتف جميع المعدات القديمة الخاصة بالشركة فقد، يأخذ ذلك عشر سنوات.