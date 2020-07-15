محكمة العدل تحكم لصالح آبل ضد المفوضية الأوروبية

نجحت شركة آبل أن تكسب المعركة الضريبية بينها وبين المفوضية الأوروبية بشأن الضرائب التي تقدر قيمتها بخمسة عشر مليار دولار حيث قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي اليوم خطأ ادعاء المفوضية الأوروبية بشأن اكتساب أبل ميزة غير تنافسية استغلالاً لقوانين الضرائب الأيرلندية وذلك بسبب عدم وجود ادلة كافية تدين الشركة الامريكية الشهيرة.

آبل تكسب المعركة الضريبية ضد المفوضية الاوروبية

قامت المفوضية الاوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي باتهام شركة أبل في عام 2016 قيامها باستغلال نفوذها ومساعدة الحكومة الايرلندية لها بمنحها مزايا ضريبية وطالبت الشركة الأمريكية باسترداد 13 مليار يورو أي ما يعادل خمسة عشر مليار دولار حيث صرحت المفوضية في ذلك الوقت قايلة ” إن أيرلندا مكنت آبل من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدى سنوات عديدة’ الا ان محكمة العدل اليوم أقرت بعدم الزام أبل بدفع الضرائب المزعومة.

يذكر ان الحكومة الايرلندية كانت وقفت بجانب شركة أبل على الرغم ان القضية من شأنها جلب مبلغ ضخم للدولة ولكن فضلت الدولة الحفاظ ع