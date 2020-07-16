كيفية الحفاظ علي برودة الهاتف في درجات الحرارة العالية

يجب الحفاظ علي الهاتف المحمول دايماً في حالة برودة خاصة في فصل الصيف حيث ترتفع درجة حرارة الهاتف بشكل كبير وارتفاع درجة حرارته تؤدي إلى قصر عمر الافتراضي للبطارية لذلك ينصح الخبراء بالحفاظ على برودة الهاتف بقدر الإمكان وننشر خلال هذا التقرير عدة طرق مختلفة للحفاظ على الهاتف بارداً .

نصائح للحفاظ على برودة الهاتف الذكي في فصل الصيف

عدم ترك الهاتف في السيارة.

السيارات تعد حاضنة معدنية تحتفظ بالحرارة في فصل الصيف ووجود الهواتف بها يعمل على رفع درجة حرارة الهاتف .

عليك ايقاف الوظائف في الهاتف بعد استخدامها.

ترك بعض الوظائف تعمل طوال الوقت مثل البلوتوث و GPS والبيانات يرفع من درجة حرارة الهاتف لذلك يجب إغلاقها فور الانتهاء من استخدامها.

عدم وضع حافظ أو جراب للهاتف .

الواقي او الجراب الذي يستخدم للهاتف يساعد علي رفع درجة حرارته، فيجب تجنبه في درجات الحرارة المرتفعة.

إبعاد الأجهزة عن بعضها.

إذا كنت من مستخدمي تكثر من جهاز، فتجنب وضعها في حقيبة واحدة فيجب فصل الأجهزة ووضعها في أماكن مختلفة لتجنب رفع درجة حرارتها.

من الأخطاء الشائعة التي يلجأ إليها البعض لخفض درجة حرارة الهاتف هي وضع الهاتف في المبرد فذلك يؤدي إلى تخريب المكونات الداخلية للهاتف ويجب تجنب القيام بذلك.