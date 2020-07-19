ثلاث أسباب تميز تطبيق Google Duo عن تطبيق Zoom

حاز تطبيق مكالمات الفيديو Zoom على شهرة واسعة خلال أزمة كورونا وذلك لاستخدامه في الكثير من الأعمال التي تدار في المنزل بسبب سياسة التباعد الاجتماعي التي فرضتها ازمة جائحة كورونا ولكن في حالة رغبتك في استخدام تطبيق لمكالمات الفيديو بينك وبين اصدقائك وعائلتك فإن تطبيق Google Duo هو دائماً الخيار المفضل.

أسباب تفضيل تطبيق Google Duo عن تطبيق Zoom

وهناك عدة اسباب تجعلك تفضل استخدام تطبيق جوجل عن تطبيق زووم في مكالمات الفيديو العائلية اهم تلك الاسباب التالي :-

سهولة الاستخدام

يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام حيث يمكن تثبيته على جميع انظمة التشغيل الخاصة بهواتف الايفون والاندرويد، والشاشات الذكية كما انه بمجرد تثبيته يمكنك محادثة جميع جهات الاتصال عندك التي تمتلك نفس التطبيق.

تعدد مميزات التطبيق

يوجد العديد من المميزات في التطبيق مثل دعم المكالمات الجماعية التي تصل الي 32 مكالمة في رقا واحد كما تستطيع تشفير المكالمات كما تتيح ميزة الإضاءة المنخفضة لتوضيح الرؤية بغض النظر، ان الاضاءة.

ارتفاع جودة المكالمات

يتفوق تطبيق جوجل بمؤجل عديدة عن اي تطبيق اخر يدعم مكالمات الفيديو كما يتيح ميزة تبديل المكالمة من فيديو الي صوتية وهكذا.