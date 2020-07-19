خمس خطوات لانشاء Facebook Shop مستقبل التجارة الالكترونية

يعد التسوق عبر Facebook shop هو مستقبل التجارة الآن وخاصة أن منصة الفيس بوك تحتوي على أكثر من اثنين مليار مشترك من جميع أنحاء العالم مما يجعل الاعلانات عليه الأكثر انتشاراً وتداولاً وننشر خلال هذا التقرير كيفية تفعيل تلك الميزة على حسابك الشخصي.

خطوات انشاء Facebook Shop

إنشاء صفحة الأعمال على فيسبوك

اول خطوات انشاء Facebook Shop علي حسابك هو انشاء صفحة على حسابك الشخصي واختيار نوع العمل الذي سوف تقدمة كما ستضيف كافة المعلومات على تلك الصفحة مثل اسم العمل او المحل او الشئ الذي تروج له وعنوانه وتضيف صورة ترويجية لذلك العمل مع كتابة وصف بسيط وموجز عنه.

إنشاء علامة تبويب للتسوق في صفحة الأعمال

بعد اتمام انشاء الصفحة اختار اضافة علامة تبويب ثم انقر على اختيار متجر ثم قم بالموافقة على الشروط والسياسات الخاصة بالفيسبوك وقم باختيار طريقة الدفع وبذلك تكون قد انشأت Facebook Shop

وعليك بكتابة التفاصيل المطلوبة منك.

إضافة المنتجات إلى Facebook Shop

بعد اتمام انشاء Facebook Shop سيكون عليك اضافة المنتجات التي تريد الإعلان عنها وذلك يمكن أن يحدث بشكلين الأول هو رسالة الشراء التي تضيف فيها صورة المنتج ووصفة وسعرة او الشراء عن طريق الموقع وبذلك تضيف موقع خاص بك.