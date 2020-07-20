إزالة تتبع الوزن والطعام من تطبيق الصحة في سامسونج

قامت شركة سامسونج بتعديلات على تطبيق الصحة الهواتف الخاصة بها حيث ان الشركة سوف تزيل تتبع الوزن والكفين والسعرات الحرارية التي تناولوها اثناء اليوم من التحديث القادم للتطبيق حيث. يامل التطبيق علي سحب البيانات من ساعة سامسونج او من جهاز اللياقة البدنية وايضاً متاح في التطبيق إدخال البيانات الخاصة بك يدوياً .

إلغاء تتبع الوزن والطعام من تطبيق الصحة في سامسونج

يوجد العديد من المميزات في تطبيق الصحة من سامسونج مثل عدد الخطوات وحساب السعرات الحرارية وكمية المياه التي تتناولها كما بحسب ضربات القلب ومعدل النوم والوزن ولكن في آخر تحديث. للبرنامج سوف يتم الغاء تتبع الوزن والسعرات الحرارية حيث تم بالفعل وصول اشعار بالغاء الخدمة في ألمانيا ومن المنتظر الغاءها في باقي الدول.

سوف يتم تطبيق ذلك التحديث بدأ من نسخة 6.11 للهواتف ونسخة 4.1 للساعات الذكية.

يذكر أن إلغاء تلك المميزات من تطبيق الصحة لسامسونج يجعله تطبيق صحي غير متكامل كما يجب عليك حفظ البيانات قبل قيامك بعملية التحديث حيث ان التطبيق سوف يتخلص من البيانات في حالة عدم حفظها.