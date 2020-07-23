تعرف على افضل ساعات اندرويد في الأسواق السعودية

أصبحت الساعات الذكية من اهتمامات العديد من الأشخاص ونجحت شركة سامسونج بتوفير بتوفير عدة خيارات متميزة وغيرها من الشركات التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد، وسنقدم خلال هذا التقرير اربع خيارات مميزة لساعات اندرويد الافضل في الاسواق السعودية.

افضل ساعات الاندرويد

Samsung Galaxy Watch Active 2

تصدرت شركة سامسونج قائمة الساعات الأفضل التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد وتتميز تلك الساعة من سامسونج بخفة الوزن وصغر الحجم وشاشة سهلة الاستخدام وتتميز بإطار فريد يجعل من تصفحها شئ ممتع وسهل .

Samsung Galaxy Watch Activ

ذلك الاصدار الاقدم من الساعة السابق ذكرها تتميز، بعدة مميزات مذهلة تتميز عن سابقتها السعر حيث ان سعرها اقل وتتوافر بها جميع مميزات الساعات الذكية مما يجعلها خيار ممتاز الميزانيات الأقل.

Skagen Falster 3

تتميز تلك الساعة بعدة مميزات أهمها الجسم المقاوم للصدأ وتتوفر بعدة اشكال معين او جلد، او سيلكون ومقاومة للمياه وبها نظام تحديد، الموقع مراقب معدل ضربات القلب كما يتميز إطارها بتصميم ثلاثي الأزرار مما يجعلها خياراً رائعاً .

Mobvoi TicWatch Pro 4G/LTE

آخر ترشيحاتنا لهذا اليوم هي تلك الساعة التي تتميز بتعدد الطبقات وبالتالي العمر الطويل بطاريتها حيث تستمر البطارية من يومين الى خمس ايام و تتميز بامكانيات الاتصال LTE بالاضافة الي تحديد الموقع وحساب معدل ضربات القلب وغيرها من المميزات الهامة.