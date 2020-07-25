ثلاث اسباب وراء الغاء فيسبوك لتطبيق Hobbi تعرف عليها

قامت شركة فيسبوك بإطلاق تطبيق هوبي المتخصص في نشر الصور والفيديوهات للترويج للمشروعات الخاصة والهوايات ليصبح منافس لمنصة بنترست الشهيرة إلا أن شركة فيسبوك قررت إنهاء تجربة التطبيق الجديد في بداية الشهر الجاري ويرجع إغلاق التطبيق لثلاث أسباب رئيسية سن شرحها خلال السطور القادمة

اسباب اغلاق الفيسبوك لمنصة هوبي الناشئة

تم انشاء تطبيق Hobbi كمشروع تجريبي

لدى شركة فيسبوك فريق تجريبي يقوم بإنشاء التطبيقات الصغيرة والمركزة لمعرفة مدى جاذبيتها للمستخدم وفي حالة عدم وجود رواج للتطبيق يتم الغاءه.

صعوبة منافسة منصة Pinterest

تعد منصة Pinterest صاحبة الريادة في هذا المجال حيث انها متواجدة منذ عشر اعوام واكتسبت قاعدة جماهيرية عريضة بالفعل مما يجعل منافستها بتطبيق مشابه ناشئ صعباً .

امتلاك شركة فيسبوك لتطبيق، انستجرام

يوفر تطبيق انستجرام بالفعل العديد من مميزات تطبيق Pinterest مما يجعله منافس فعلي له ولا توجد حاجة لوجود تطبيق ناشئ آخر.

تلك الأسباب الثلاث تجعل إنشاء تطبيق جديد مثل Hobbi لمنافسة تطبيق Pinterest شيئاً طعباً كما ان بعض المحللين رأوا تواجد تطبيق مثل هوبي لمنافسة Pinterest هو تدعيم لتطبيق وذلك لصعوبة المنافسة.