روسيا تغرم جوجل بـ98 مليون دولار بسبب عدم إزالة محتويات محظورة

Gamal
أخبار التكنولوجيا
Gamal24 ديسمبر 2021آخر تحديث : الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 10:41 مساءً
روسيا تغرم جوجل بـ98 مليون دولار بسبب عدم إزالة محتويات محظورة
Zurich, Switzerland - 24 June, 2015: Google sign on the wall of the Google office building. Google is a multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

تعرضت شركة جوجل لغرامة ضخمة، هي الأولى من نوعها، بعدما لم تنجح في إزالة محتوى اعتبرته روسيا غير شرعي، في إطار ضغط موسكو على الشركات التكنولوجية الضخمة في العام الحالي، في حملة جرى وصفها بأنها فرض سطوة على عالم الإنترنت، وهو ما يهدد حرية الأفراد والشركات.

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روسيا قررت ان تفرض عرامة قدرها 98 مليون دولار، بما يمثل 8% من عائداتها في روسيا، وسط تنامي القلق الدولي من تنامي سيطرة روسيا على التكنولوجيا والتحكم فيها، حتى أنها لا تسمح لمعظم منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية بالعمل على أراضيها، تحت مزاعم الخوف من الجاسوسية وسرقة معلومات وبيانات المواطنين، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديدا حقيقيا للامن القومي.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مسؤول روسي لم يذكر اسمه، أنه أكد اعتزام بلاده اتخاذ المزيد من العقوبات الصارمة إذا لم تقم الشركات بإزالة المحتوى الذي تحظر نشره، إذ أن هذه المحتويات عبارة عن المنشروات الخاصةبالمنظمات الإرهابية والترويج للغتجار في المخدرات، بالإضافة إلى المحتويات الداعمة للمعارض أليكسي نافالني.

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