مغني الراب كانييه يترشح للانتخابات الرئاسية

اقتربت الانتخابات الأمريكية حيث من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر القادم مما دفع مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست عن ترشحه مستقلاً للانتخابات الأمريكية وذلك عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث غرد قائلا “علينا الآن تنفيذ وعد أميركا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة”.

نستعرض خلال تلك السطور أهم المعلومات في حياة المرشح الرئاسي الجديد كانييه ويست :-

يبلغ من العمر ثلاثة واربعون عاما ً .

متزوج من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

منتج ومطرب راب وموسيقار.

دعم كانييه الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة.

تعرض للعديد من الانتقادات خلال السنوات الماضية بسبب دعمه للرئيس ترامب المعروف بمواقفه العنصرية ضد المواطنين الامريكية من اصل افريقي.

صرح في عام 2019 ان دعمة لترامب يعود لمخطط كان يعمل فيه أبعاد الديمقراطية عن الرئاسة تمهيداً لترشحه.

اعلن في مقابلة سابقة العام الماضي أن سوف يأتي يوم يكون فيه رئيساً للولايات المتحدة مما يؤكد ان ترشحه لم يكن وليد اللحظة أو صدفة.