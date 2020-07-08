دبي تحتفل بغلق المستشفي الميداني بعد تعافي أخر مصاب بفيروس كورونا

احتفل اليوم مستشفى دبي الميداني بخروج اخر مصاب بكورونا وذلك بعد شفاءه التام من الفيروس اللعين تلك المستشفى التي تم افتتاحها منذ بداية ازمة جائحة كورونا وشارك بها العديد من الكوادر الطبية في هيئة الصحة بدبي بالإضافة إلى ما يفوق 280 من الكوادر الطبية في القطاع الخاص بالاضافة الي الكثير من المتطوعين الذين وصل عددهم إلى 200 متطوع شاركوا في مساعدة المصابين والكوادر الطبية المختلفة لتخطي الازمة.

خروج آخر مصاب بـ كورونا في مستشفى الميداني بدبي

صرح رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا الدكتور عامر أحمد شريف تعليقاً على خروج آخر مريض من المستشفى الميداني قائلا” مغادرة آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد هو نتيجة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم ما يدعو إلى التفاؤل بأن دبي تمضي بخطى ثابتة على طريق التعافي التام ” كما اشاد بالطريقة التي تعاملت الدولة بها مع جائحة كورونا واصفاً ايها بالمثالية كما أكد اخلاء العديد من المستشفيات المخصصة للحر الصحي لمرضى فيروس كورونا بعد تعافي جميع المصابين وعودتها لممارسة النشاط الطبي اليومي.