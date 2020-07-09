ماري ترامب … العائلة مضطربة بشكل خبيث

قامت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار كتاب يتحدث عن أسرتها واصفة الرئيس الامريكي بالنرجسي المضطرب نفسياً لتقوم الاسرة برفع دعوي قضائية ضد ماري لمنع نشر الكتاب وسحبة من الاسواق وقامت ماري يتسرب بعض المقتطفات من الكتاب إلى الصحافة التي وصفت فيه ترامب بأكثر رجل خطورة علب العالم شارحه دور ترامب الأب في تحويل ابنه لذلك الشخص النرجسي.

ماري ترامب تصف عمها بأكثر رجل خطرة علي العالم

عبرت ماري ترامب عن أسفها الشديد من تولي ترامب الرئاسة الأمريكية واصفة تلك الليلة بالأسوأ في حياتها كما غردت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور إعلان فوزه قائلة “سيحكم علينا بقسوة. إنني حزينة على بلادنا”.

قالت ماري في مذكراتها أن سبب تحول عمها لذلك الشخص هو رؤيته لترامب الأب يهين والدها فريدي الابن الأكبر الذي يكبر دونالد بسبع أعوام بسبب رفضه لممارسات والده فتعلم من ذلك أنه يجب عليه أن يكون عكس ذلك الرجل.

كما ادعت قيام ترامب باستئجار طالب لتأدية امتحان السات الخاص بقبول الجامعة كما صرحت عن احتقاره للنساء وأنه قام باستئجارها لتكتب كتاب عن النساء اللاتي رفضن الارتباط به واصفاً إياهم بالتحول لمجرد فاشلات بدينات.

كما اعترفت بمساعدها لصحيفة نيويورك تايمز بتقديم 14000 وثيقة تؤكد تهرب ترامب الضريبي وتوسيع ثروته.