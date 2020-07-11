ترامب يصدر عفو رئاسي لمستشاره السابق روجر ستون

أعلن اليوم البيت الأبيض عن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار عفو رئاسي لتخفيف عقوبة روجر ستون الذي حكم عليه بالسجن لمدة 40 شهراً بعدة تهم مختلفة منها مساعدته لروسيا على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 .

حيث خرج بيان من الرئاسة الامريكية ينص على “الرئيس دونالد ترامب وقّع أمر رأفة تنفيذياً لتخفيف العقوبة غير العادلة الصادرة بحق روجر ستون” ليصبح بموجب هذا القرار روجر ستون رجلاً حراً.

العفو عن روجر ستون

حكم علي روجر ستون بعقوبة السجن لمدة 40 شهراً بسبب تورطة في التنسيق مع موقع ويكليكس لنشر الوثائق المقرصنة من المخابرات الامريكية التي تسئ لي منافسة دونالد ترامب علي كرسي الرياسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون وكان من المقرر ان يبدأ الاسبوع المقبل صديق ترامب البالغ من العمر 67 عاماً تنفيذ الحكم قبل ان يصدر ترامب قرار تخفيف العقوبة وإعلانها رجلاً حراً .

يذكر ان قد قام ترامب في وقت سابق من شهر فبراير الماضي بالإعلان عن نيته بإصدار عفو خاص بروجر ستون مستشاره السابق.