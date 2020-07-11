ديزني لاند تعيد فتح أبوابها أمام الزوار بعد الاغلاق لمدة أربعة أشهر

افتتحت ديزني لاند في كاليفورنيا اليوم بعد إغلاق دام لاكثر من اربع اشهر وذلك بعدما أغلقت في منتصف مارس الماضي لتجنب تفشي فيروس كورونا ومن المنتظر فتح استديوهات هوليوود التابعة لها بعد اربع ايام وجاء ذلك القرار بعدما قررت العديد من الهيئات الرجوع إلى الحياة الطبيعية مع أخذ الاحتياطات والاحترازات الوقائية وتأتي تلك الاخبار على الرغم من زيادة اعداد، المطربين بمرض كوفيد 19 الذي يسبب فيروس كورونا خلال الاسابيع الاخيرة وقيام العديد من المدن بالإغلاق مرة اخري لتجنب تفشي الفيروس التاجي.

إعادة افتتاح ديزني لاند في كاليفورنيا

اعادة العديد من المنتزهات الترفيهية افتتاحها مرة اخري مثل منزه يونيفرسال أورلاندو وسي وورلد أورلاندو خلال الاسابيع الماضية مما دفع عالم ديزني للافتتاح مرة اخرى مع الاخذ بالاعتبار اتباع التعليمات الصحية.

حيث تفرض ديزني لاند شروط صارمة وهي ارتداء الاقنعة الطبية والالتزام بالتباعد الاجتماعي مما يلزم أن يقوم الجميع بالحجز قبل الزيارة لضمان وجود الاعداد محدودة كما تم إلغاء العديد من النشاطات التي اشتهر بها عالم ديزني مثل الألعاب النارية والاستعراضات وذلك لمنع تجمع العديد من الناس.