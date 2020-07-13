وفاة زيندزي أبنة الزعيم ويلسون مانديلا

أعلنت دولة جنوب أفريقيا صباح اليوم عن وفاة زيندزي مانديلا نجله المناضل المعروف نيلسون مانديلا عن عمر يناهز 59 عاماً في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبيرج بعد تاريخ نضال كبير حيث شغلت في وقت سابق منصب سفيرة جنوب أفريقيا في دولة الدنمارك ولم يعلن أي فرد من العاپلة عن أسباب الوفاة .

وفاة ابنة زعيم المعارضة الجنوب افريقي نيلسون مانديلا

اشتهرت ابنة نيلسون مانديلا في عام 1985 عندما قامت حركة الأقلية البيضاء بعرض صفقة على الابرة وهي إطلاق سراح نيلسون مانديلا في مقابل اعترافها بقيام حركة المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليها بأعمال عنف ضد العنصرية وضد النظام الجنوب افريقي ترفض زيندزي تلك الصفقة وتصر علي المقاتله علي حق ابوها وقامت بقراءة خطاب الحركة البيضاء في مؤتمر صحفي امام العالم اجمع.

ولدت زيندزي في عام 1960 وتخرجت من جامعة كيب تاون و شغلت منصب سفير لجنوب افريقيا في دولة الدنمارك وتشتهر كناشطة سياسية ودبلوماسية وجاءت وفاتها لتكون فاجعة للجميع خاصة لعدم وجود أسباب واضحة للوفاة .