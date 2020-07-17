‏تركيا طائراتنا وذخائرنا وصواريخنا تحت تصرف أذربيجان

صرح إسماعيل مدير مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركي اليوم مؤكداً استعداد هيئة الصناعات الدفاعية بتقديم كافة المساعدات التي نحتاج إليها أذربيجان التي تعاني من وجود خلافات واشتباكات حدودية مع جارتها أرمينيا اسفرت عن مقتل ستة عشر شخصاً حتى الآن ويأتي الدعم التركي لدولة أذربيجان بسبب وجود تاريخ حافل من التعاون بين البلدين بالإضافة إلى وجود مشروعات طلقة مشتركة بينهما.

تركيا تدعم أذربيجان ضد هجمات أرمينيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه الكامل لدولة أذربيجان ضد هجمات دولة أرمينيا موكداً علي وقوفه ضد أي هجوم تتعرض له أذربيجان محذراً أرمينيا من عدم تمكنها من التعامل مع الموقف قائلا “أرمينيا في موقف صعب لا يمكنها التعامل معه”.

كما صرح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي تعليقاً علي الهجمات من دولة أرمينيا قائلا “صناعاتنا الدفاعية بكل خبراتها وتقنياتها وقدراتها من طائراتنا المسيرة إلى ذخائرها وصواريخنا وأنظمتها الحربية الإلكترونية تحت تصرف أذربيجان دائما”.

يذكر أن البلدين أرمينيا و أذربيجان يخوضان صراع منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ونجحت أرمينيا من السيطرة عليها في تسعينات القرن الماضي بعد خوض حرب أسفرت عن مقتل ثلاثين ألف شخص.