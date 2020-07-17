انباء عن توافر ‏لقاح أكسفورد لعلاج ‎كورونا في سبتمبر

قامت جامعة اكسفورد بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم يعتمد اللقاح على تحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس وبدأت التجارب البشرية على ذلك اللقاح منذ شهر أبريل الماضي على عينة تبلغ آلاف شخص بصحة جيدة ولا يعانون من أي أمراض وجد العلماء العاملين على إنتاج هذا المصل وجود استجابة من الجهاز المناعي حيث ولدت أجسام مضادة تخلق مناعة صلبة ضد مرض كوفد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

قرب جاهزية لقاح جامعة اكسفورد

اثبتت التجارب الأولية على اللقاح تأثيره الإيجابي للوقاية من التقاط العدوى حيث اكد رئيس لجنة بيركشاير لأخلاقيات البحث ديفيد كاربنتر أن فريق “لا يمكن لأحد تحديد مواعيد نهائية يمكن أن تسوء الأمور ولكن الحقيقة هي أنه من خلال العمل مع شركة أدوية كبرى يمكن أن يكون اللقاح متاحا تماما في سبتمبر وهذا هو الهدف الذي يتم العمل عليه”.

ويعد شهر سبتمبر هو أقرب موعد تًم تحدده لإنتاج لقاح لمقاومة العدوى واوصي وزير الصحة البريطاني على ضرورة إنتاج النصل خلال العام الجاري رغم ذ يتوقع معظم القريبين من مطبخ العمليات عن صعوبة توفيرها قبل 2021 .