الشرطة البريطانية تعاقب أثنين من رجال الشرطة بعد تكرار حادثة جورج فلويد

قامت شرطة لندن لمعاقبة اثنين من رجالها بعد انتشار فيديو لهما يكررون مأساة جورج فلويد حيث قاما الشرطين الجثو على رقبة رجل من أصل أفريقي بركبتهم أثناء محاولتهم لاعتقاله حيث أعلنت شرطة لندن في بيان لها عن قيامها بإحالة الضابطين إلى التحقيق في مكتب المستقل سلوك الشرطة للتحقيق حول فعلهم الذي وصف بـ المقلق.

تكرار مأساة جورج فلويد

انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يشبه إلى حد كبير حادثة الرجل الأمريكي الشهير جورج فلويد بعد قيام اثنين من عناصر الشرطة في لندن بالجثة بركبهم فوق رقبة المتهم الذي كان مقيد اليدين وكان يصرخ المتهم قائلاً “انزل عن رقبتي لم أرتكب أي خطأ”.

صرح مفوض الشرطة في لندن ستيف هاوس تعلقياً على الواقعة قائلا “لقطات الفيديو التي شاهدتها اليوم وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مقلقة للغاية أفهم أن الكثيرين ممن يشاهدون اللقطات سيشاركون قلقي”.

وقال نائب مفوض شرطة لندن السير ستيف هاوس، إن “لقطات الفيديو التي شاهدتها اليوم، وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مقلقة للغاية. أفهم أن الكثيرين ممن يشاهدون اللقطات سيشاركون قلقي”.

يذكر ان سوف يتم تقديم المشتبه به الذي يدعى ماركوس كوريا الذي يشتبه في حيازته للسلاح اليوم في وقت لاحق امام المحكمة.