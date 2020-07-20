بعد مطاردة دامت ستة أيام الشرطة الالمانية تنجح في القبض على (رامبو)

نجحت الشرطة الالمانية في القاء القبض علي المتهم بسرقة اسلحة نارية من أفراد الشرطة الذي عرف علامياً باسم رامبو وذلك بعد مطاردة في الغابات السوداء استمرت ستة أيام وكان مشاركاً في عملية البحث العديد من رجال الأمن والمروحيات والكلاب البوليسية لتسهيل العثور عليه

قبض السلطات الألمانية على رامبو

قام 2500 عنصر من القوى الامنية في المشاركة بالبحث عن إيف راوش الذي يبلغ من العمر واحد وثلاثون عاماً بعد مهاجمته أربعة من رجال الشرطة وتجريدهم من أسلحتهم وذلك في أحد الجراجات بعدما قام أحد الشهود بالابلاغ عنه.

أصدرت الشرطة بيانا بعد نجاحها في القبض عليه قائلة «بعد عمليات بحث استمرت أياما عدة للعثور على إيف راوش الذي هرب إلى أحراج أوبيناو تمكنت الشرطة من توقيفه وضبط أربعة أسلحة نارية».

يذكر راوش معروف لدى الشرطة الالمانية للتجارة بالاسلحة انتمائه لليمين المتطرف. كما قد عثر على صور مخله لأطفال علي هاتفه في العام الماضي ويشتهر بشكل كبير بعنف تجاه رجال الأمن والشرطة وحيازته للأسلحة النارية.