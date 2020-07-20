حمى الضنك تصيب 16 شخص في أمريكا

تأكد إصابة ستة عشر شخصاً في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بحمى الضنك الذي لم يظهر منذ عشر سنوات والتي تنقلها بعوضة الزاعجة المصرية حيث تم ظهور أول حالة في شهر مارس الماضي لتظهر بعدها خمسة عشر حالة خلال الشهر الماضي .

ما هي حمى الضنك

أصاب العالم بحالة ذعر منذ تفشي فيروس كورونا من ظهور اي انواع من الحمى او الامراض الفيروسية ولذلك عند ظهور أي مرض معدي يهتم الجميع بمعرفة كافة التفاصيل حول لتجنبه يعد مرض حمى الضنك من الأمراض المميتة حيث يصيب العضلات وينتج عنه ألم شديد في العضلات بالإضافة إلى طفح جلدي وارتفاع درجة الحرارة وتظهر تلك الأعراض بعد الإصابة بالعدوى بعشر ايام.

والناقل الأول لتلك الحمى هي بعوضة الزاعجة المصرية التي تنقل ايضاً الحمى الصفراء وحمى زيكا وغيرها.

للحد من احتمالية تعرضك بعض من الباعوضة ونقل العدوى عليك القيام بعدة أشياء هو تنظيف أماكن القمامة لتجنب تجمع البعوض وتفريغ حاويات المياه كما ينصح باستخدام الصواعق الكهربائية.