رفع جلسة محاكمة ‎عمر البشير في انقلاب 1989 إلى جلسة 11 اغسطس المقبل

قام اليوم القاضي في قضية محاكمة عمر البشير بتهمة قيامه بقيادة انقلاب عام 1989 مما مكنه إلى الوصول لحكم السودان لما يقرب من ثلاثون عاماً قبل عزله من الحكم بعد ثورة شعبية قام بها الشعب السوداني ضد حكمة للبلاد وذلك لجلسة الحادي عشر من أغسطس المقبل حيث صرح القاضي عصام الدين محمد ابراهيم اثناء نطق الحكم قائلاً “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.

تأجيل الحكم في قضية انقلاب البشير

مثل اليوم امام المحكمة السودانية عمر البشير الرئيس السوداني المعزول وسبعة وعشرون مسؤول عسكري ومعاون له أثناء حكمة الشهرة نائبه بكري حسن صالح وعلي عثمان طه وذلك للحساب علي الانقلاب الذي قاموا به للوصول إلى حكم السودان في عام 1989 .

كما يتم توجيه العديد من الاتهامات الأخرى مثل الحنث باليمين الخاص بالجيش السوداني وتقويض السلطة الدستورية وتلك الاتهامات قد، تؤدي إلى الحكم عليهم بالمؤبد والإعدام في حالة ثبوتها.

يذكر أن في الثلاثين من يونيو عام 1989 قام البشير بقيادة انقلاب عسكري ضد حكومة الحزب الديمقراطي في ذلك الوقت برئاسة الصادق المهدي وذلك بالتعاون مع القومية الإسلامية وذلك لتمكينه من حكم البلاد.