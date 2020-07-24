اعترض مقاتلة حربية أمريكية لطائرة ركاب إيرانية في سماء سوريا

أعلنت طهران عن طائرة ايرانية اضطرت الى تغيير مسارها وأن بسبب ذلك تعرض اربع، ركاب لإصابات طفيفة لتعلن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عن اعتراضها لطائرة ركاب إيرانية في سماء سوريا حيث أن الطائرة كانت متوجهة إلى بيروت وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد إعلان طهران أن من اعترض طريقها هي مقاتلة اسرائيلية.

اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة ركاب إيرانية في سماء سوريا

جاءت روايته للحادثة رواية من الجانب الأمريكي وأخرى من الجانب الإيراني حيث اعلن الجانب الامريكي ان مقاتلة امريكية من نوع إف 15 كانت تقوم بمهمة روتينية عندما شاهدت طاپرة ركاب من شركة ماهان وكانت الطائرتان على مسافة آمنة تبلغ حوالي الف متر مؤكداً ابتعاد المقاتلة الأمريكية فور معرفته انها طائرة ركاب مؤكداً ان عملية الاعتراض. تمت في إطار قانوني وفق للمعايير الدولية.

بينما جاءت الرواية الايرانية تؤكد اقتراب مقاتلة تابعة الى الكيان الصهيوني بالاقتراب من طائرة الركاب مما أجبر طائر الطائرة بالانخفاض لتفادي الاصطدام بها مما عرض اربع اشخاص من الركاب بإصابات طفيفة.