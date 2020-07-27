فيروس كورونا يهاجم البيت الابيض

اعلن البيت الابيض اليوم عن اصابة روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بفيروس كورونا مما ترتب عليه قيامه بعزل منزلي خارج البيت الأبيض لتجنب نقل العدوى كما اكد مستشار الامن القومي علي ان الرئيس الامريكي ونائبه بخير ولم يتعرضوا لأي مخاطر إصابتهم بالفيروس.

اصابة مستشار ترامب بفيروس كورونا

أعلن اليوم في وسائل الإعلام الأمريكية اليوم عن اصابة روبرت اوبران بفيروس كورونا وعلقت مراسلة صحيفة بلومبيرغ على حسابها الرسمي على تويتر ان مستشار الرئيس الأمريكي قد اصيب خلال مناسبة عائلية وأنه يعمل الان من المنزل بعد عزله.

يذكر أن تلك ليس الاصابة الاولى بفيروس كورونا داخل للبيت الابيض حيث ان المساعد الشخصي للرئيس الامريكي والسكرتير لنائب الرئيس كانوا قد أصيبوا قبل ذلك كما ان البيت الابيض يقوم باجراءات مشددة على الموظفين داخل البيت الابيض حيث يجري كل من هو على اتصال وتواصل وثيق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب او بنائب الرئيس يتم اجراء فحص يومي لهم للكشف عن وجود أي إصابات بفيروس كورونا.