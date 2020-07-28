طبيب الغلابة في ذمة الله

رحل عن عالمنا اليوم الطبيب محمد مشالي الشهير بطبيب الغلابة الذي رسخ حياته لخدمة الغلابة والفقراء والذين لا يستطيعون دفع أموال للعلاج حيث كان يقوم الطبيب بتحديد مبلغ رمزي للكشف واحياً كثيره كان يقوم بالكشف بلا مقابل وذلك من اجل مساعدة المحتاجين.

وفاة طبيب الغلابة

تخرج محمد مشالي الطبيب المصري من كلية طب القصر العيني في عام 1967 ليعمل بالوحدات الصحية التابعة للحكومة بجميع انحاء الجمهورية ليستقر أخيرا في 1975 وافتتح عيادته الخاصة التي كان يستقبل بها ي مياً من 30 الي 50 مريض وبقدم خدمة الكشف والعلاج بمبالغ رمزية لتصل الآن قيمة الكشف عطر جنيهات وكان في بعض الأحيان لا يأخذ هذا المبلغ الزهيد ايضاً وكان يتخصص الطبيب المختص في الأمراض المتوطنة والحميات والديدان وتلك الأمراض هي الأشهر بين الطبقات المطحونة.

واعلن اليوم نجله وليد مشالي عن وفاة ابية عن عمر يناهز 75 عاماً كما اعلن تشيع الجثمان وصلاة الجنازه عليه اليوم بعد صلاة الظهر.

يذكر أن الدكتور محمد المجالي كان دايماً ما يقول أن الله سخره لمساعدة المحتاجين وهو سعيد بتلك الوظيفة رحمة الله عليه.