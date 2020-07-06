هدف خلال شهر يونيو يخصص 348 مليون ريال لبرنامج المستفادين من اعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل

أعلن “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية عن قيامه بأداء مبلغ بقيمة 348 مليون ريال سعودي خلال شهر يونيو الماضي وذلك لتغطية اعانة 229 ألف مستفيد ومستفيدة من الإعانات التي تصرفها المملكة للمسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل لإعانة صعوبة الحصول على عمل حيث ينقسم المستفيدين داخل البرنامج الي 126.235 مستفيدا من إعانة البحث عن عمل و 103.029 مستفيداً من لإعانة صعوبة الحصول على عمل.

صندوق تنمية الموارد البشرية يصرف 348 مليون خلال شهر يونيو

يقوم هدف بتوفير برنامج تطويري للمستفيدين من منحة إعانة البحث عن عمل لإعانة صعوبة الحصول على عمل بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية وتأهيلهم لسوق العمل وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من البرنامج وهو تمكين أبناء الوطن في سوق العمل للمساعدة في تطوير وتنمية الوطن.

يقدم برنامج هدف بالإضافة للبرامج المطورة للمستفيدين من المنحة فرص لعقد لقاءات وظيفية ويتم ذلك عن طريق الاشتراك والتعاون بين منظمة هدف والقطاع الخاص في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية وذلك بهدف مشاركة للمستفيدين في جميع القطاعات.